WSJ: Германия исследует связи Польши с подрывом «Северных потоков»

Яхта «Андромеда», которая могла быть причастна к инциденту, была обнаружена в польских водах. Другие доказательства указывают на то, что Польша служила центром материально-технического обеспечения и финансирования подводной диверсионной атаки, которая произошла в сентябре прошлого года.