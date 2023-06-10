WSJ: Германия исследует связи Польши с подрывом «Северных потоков»

По информации, опубликованной газетой The Wall Street Journal, немецкие следователи в ходе расследования обнаружили новые улики. Диверсанты, ответственные за подрыв «Северных потоков», использовали Польшу в качестве оперативной базы.
Яхта «Андромеда», которая могла быть причастна к инциденту, была обнаружена в польских водах. Другие доказательства указывают на то, что Польша служила центром материально-технического обеспечения и финансирования подводной диверсионной атаки, которая произошла в сентябре прошлого года.
Официальные представители ФРГ в то же время заявили, что у них нет доказательств, свидетельствующих о причастности Польши к диверсии на «Северных потоках».