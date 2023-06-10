Советник Балашов назвал запрет на въезд в Эстонию патриарху «плевком в душу» православным

Министерство иностранных дел Эстонии объявило о запрете въезда патриарху всея Руси Кириллу. Балашов отметил, что это решение Эстонии будет являться позором и черной точкой на их репутации, а для православных жителей, составляющих значительную часть населения страны, это будет воспринято как оскорбление. Запрет не повлияет на практические аспекты графика патриарха, так как у него не было планов посещения Эстонии.