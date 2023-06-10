Сальдо сообщил о гибели женщины от английской ракеты Storm Shadow

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели женщины, предположительно, от английской ракеты Storm Shadow. О происшествии чиновник сообщил в своем Telegram-канале.
«Около 5 утра заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. Предположительно английские ракеты Storm Shadow. Уже известно об одной погибшей женщине», – написал Сальдо.
По его словам, ожесточенные обстрелы с украинской стороны продолжаются с ночи. Огонь ведется по населенному пункту Железный порт. Уже разрушен отель «Позитив». Точечные удары наносятся по гражданской инфраструктуре американскими ракетами, добавил Сальдо.