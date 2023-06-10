ВС РФ пресекли попытки атаки украинских штурмовых групп у Торского и Серебрянского Лесничества

В пятницу президент России Владимир Путин, объявил о начале контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако, в соответствии с заявлением российского лидера, украинским войскам не удалось достичь своих поставленных целей на ни одном из участков боевых действий.