Группировка «Центр» российских вооруженных сил успешно остановила атаки двух украинских бригад в районе Торского и Серебрянского Лесничества. Сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук в беседе с РИА Новости.
В соответствии с заявлением, штурмовые группы украинских войск, оперирующие на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады, не смогли достичь своих целей. Атаки были успешно отражены благодаря активному применению артиллерийских ударов и поддержке армейской авиации.
В пятницу президент России Владимир Путин, объявил о начале контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако, в соответствии с заявлением российского лидера, украинским войскам не удалось достичь своих поставленных целей на ни одном из участков боевых действий.