В своей статье аналитик отмечает, что НАТО систематически нарушает условия договоров, проводя военные операции за пределами своих членов. По мнению Оберга, такие действия не соответствуют статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, которая предусматривает использование вооруженных сил альянса исключительно для самообороны.