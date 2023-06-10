Россия предупреждала НАТО о последствиях расширения альянса на протяжении десятилетий. Об этом в своей статье для Global Times рассказал директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace Future Research Ян Оберг.
По словам аналитика, Россия на протяжении десятилетий предупреждала НАТО, что расширение альянса приведет к тупиковой ситуации. Украина стала непроходимой стеной для НАТО, несмотря на предупреждения высокопоставленных западных политиков и российских руководителей в последние 30 лет.
В своей статье аналитик отмечает, что НАТО систематически нарушает условия договоров, проводя военные операции за пределами своих членов. По мнению Оберга, такие действия не соответствуют статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, которая предусматривает использование вооруженных сил альянса исключительно для самообороны.