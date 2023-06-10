Польский генерал Козей: масштабные бои с российской армией представляют угрозу для ВСУ

Крупные сражения с Вооруженными силами России представляют угрозу для украинской армии. Такое мнение высказал польский генерал Станислав Козей.
По его словам, ВС РФ давно ожидали контрнаступления со стороны ВСУ. Российские военные не используют свои силы, которые держат «в глубине». Тяжелая техника ожидает удара, чтобы потом нанести свои, отметил Козей.
Также он предположил, что военные киевского режима могут сосредоточить вооружения и живую силу в Донбассе и Запорожской области. Кроме этого, генерал выразил сомнение, что какая-либо крупномасштабная операция ВСУ произойдет до саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован на июль.