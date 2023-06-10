Польский генерал Козей: масштабные бои с российской армией представляют угрозу для ВСУ

Также он предположил, что военные киевского режима могут сосредоточить вооружения и живую силу в Донбассе и Запорожской области. Кроме этого, генерал выразил сомнение, что какая-либо крупномасштабная операция ВСУ произойдет до саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован на июль.