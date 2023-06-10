Минобороны показало работу рембатов по восстановлению техники и вооружения

Оборонное ведомство опубликовало ролик, в котором продемонстрировало работу рембата. Механики в непрерывном режиме «возвращают к жизни» поврежденные боевые машины, без которых не обходится ни одно подразделение российской армии. В первую очередь в работу поступают вооружения, необходимые для выполнения задачи и техника с небольшим объемом повреждений.