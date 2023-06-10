Рогов сообщил о ночном наступлении ВСУ в Запорожской области

В соответствии с сообщением, опубликованным в Telegram-канале председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к наступлению на позиции российских войск.
В своем Telegram-канале Рогов заявил, что ВСУ начали ночное наступление, и наши солдаты с готовностью и решимостью принимают бой «с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством».
Предварительно Рогов уже информировал о мощном обстреле, осуществляемом ВСУ на определенных участках Запорожской области, а также об увеличении численности военной техники. Она развернута вблизи передовой линии, что свидетельствует о возможном начале новой атаки.