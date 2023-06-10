Законопроект о признании России спонсором терроризма внесли в Конгресс США

Никакие положения законопроекта, в случае его подписания президентом США Джо Байденом, не могут использоваться в качестве основания для введения санкций против лиц, которые участвуют в транзакциях по экспорту украинской сельскохозяйственной продукции или предоставлению Украине гуманитарной помощи, говорится в документе.