Законопроект о признании России спонсором терроризма внесли в Конгресс США

Законопроект о включении РФ в список государств — спонсоров терроризма внесен в Конгресс США. Об этом один из авторов инициативы, демократ Тед Лье сообщил на своем сайте.
Признание РФ спонсором терроризма позволит сильнее изолировать страну и нанести ей экономический ущерб, считают авторы документа. По их мнению, Правительство России «по указанию» президента Владимира Путина якобы «продолжает способствовать проведению актов международного терроризма» против «политических оппонентов и отдельных государств».
Никакие положения законопроекта, в случае его подписания президентом США Джо Байденом, не могут использоваться в качестве основания для введения санкций против лиц, которые участвуют в транзакциях по экспорту украинской сельскохозяйственной продукции или предоставлению Украине гуманитарной помощи, говорится в документе.