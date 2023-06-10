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Законопроект о признании России спонсором терроризма внесли в Конгресс США

Политика
Законопроект о признании России спонсором терроризма внесли в Конгресс США

Законопроект о включении РФ в список государств — спонсоров терроризма внесен в Конгресс США. Об этом один из авторов инициативы, демократ Тед Лье сообщил на своем сайте.

Признание РФ спонсором терроризма позволит сильнее изолировать страну и нанести ей экономический ущерб, считают авторы документа. По их мнению, Правительство России «по указанию» президента Владимира Путина якобы «продолжает способствовать проведению актов международного терроризма» против «политических оппонентов и отдельных государств».

Никакие положения законопроекта, в случае его подписания президентом США Джо Байденом, не могут использоваться в качестве основания для введения санкций против лиц, которые участвуют в транзакциях по экспорту украинской сельскохозяйственной продукции или предоставлению Украине гуманитарной помощи, говорится в документе.

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