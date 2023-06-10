Сирены воздушной тревоги сработали в Киеве и Киевской области Украины. На это указывают данные сервиса по оповещению населения от минцифры страны.
Согласно онлайн-карте, тревога была объявлена в ночь на субботу в промежутке с 03:31 по 03:32. Сведений о взрывах и разрушениях на данный момент нет. Местные власти пока никак не комментировали ситуацию в столице.
Информация о взрывах ранее поступала из Одессы. Кроме того, опасность ударов фиксировалась в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.
Российские войска уничтожают объекты критической инфраструктуры противника с осени прошлого года. В первую очередь удары наносятся по военным и энергетическим объектам.