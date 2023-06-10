Белый дом не проявляет интереса к тому, как миллиарды долларов налогоплательщиков тратятся, не принося пользы американскому народу, а вместо этого используются для финансирования конфликта, считает Антонов. Эти средства исчезают в океане коррупции, контрабанды и мошенничества украинского режима, констатировал он.