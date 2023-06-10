Администрация Белого дома не проявляет намерений искать дипломатическое решение украинского конфликта и продолжает поставки вооружений в Киев, отметил посол России в США Анатолий Антонов. Об этом сообщила пресс-служба российского диппредставительства.
Посол заявил, что ассигнования на поставки новых партий смертоносного вооружения свидетельствуют о нежелании Вашингтона искать дипломатическое урегулирование конфликта.
Белый дом не проявляет интереса к тому, как миллиарды долларов налогоплательщиков тратятся, не принося пользы американскому народу, а вместо этого используются для финансирования конфликта, считает Антонов. Эти средства исчезают в океане коррупции, контрабанды и мошенничества украинского режима, констатировал он.