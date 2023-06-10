Основатель Польского антивоенного движения и политолог Лешек Сыкульский объявил о планах создания политической организации, которая будет пропагандировать укрепление дружественных связей с Россией.
Сыкульский объявил о намерении создать политическое формирование вместе с Польским антивоенным движением, которое откроет двери для всех и будет стремиться к налаживанию дружественных связей с Россией. Он отметил, что осенью уже будут проведены первые мероприятия данной организации, которые подтвердят их готовность и открытость к сотрудничеству.
По словам Николая Межевича, главного научного сотрудника Института Европы РАН, имеющуюся реальность отражает тот факт, что Польша и Украина питают к себе взаимную неприязнь, превосходящую неприязнь к России. Он пояснил, что Варшава в союзе с силами, выступающими против России, стремится исключительно к достижению преимуществ на восточном направлении.