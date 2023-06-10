Политолог Сыкульский объявил о создании пророссийской политической силы в Польше

Сыкульский объявил о намерении создать политическое формирование вместе с Польским антивоенным движением, которое откроет двери для всех и будет стремиться к налаживанию дружественных связей с Россией. Он отметил, что осенью уже будут проведены первые мероприятия данной организации, которые подтвердят их готовность и открытость к сотрудничеству.