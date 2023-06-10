Лайма Вайкуле рассказала, где сейчас живет Вера Брежнева

В течение некоторого времени она занималась записью песен в Латвии, а затем вместе с мужем Константином Меладзе переехала в Италию. Там артистка проводила концерты по всей Европе, исполняя свои песни, преимущественно на русском языке. Однако, несмотря на это, она ни разу не вернулась на родину.