Лайма Вайкуле рассказала, где сейчас живет Вера Брежнева

Певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале поделилась информацией о местонахождении Веры Брежневой.
«Вера в Риге. Она живет недалеко от меня. Она будет петь у меня на фестивале», — сообщила Вайкуле.
После начала спецоперации, бывшая участница группы «ВИА Гра» выступила с публичным осуждением и решила покинуть территорию России. После того, как она стала волонтером в Польше и активно отправляла гуманитарную помощь на Украину, артистка решила сменить свою сферу деятельности.
В течение некоторого времени она занималась записью песен в Латвии, а затем вместе с мужем Константином Меладзе переехала в Италию. Там артистка проводила концерты по всей Европе, исполняя свои песни, преимущественно на русском языке. Однако, несмотря на это, она ни разу не вернулась на родину.