Сирены воздушной тревоги сработали в семи областях Украины

Еще одна серия взрывов прогремела в ряде регионов Украины. Подробностями происшествия поделилось местное издание «Зеркало недели».
По данным СМИ, удары зафиксированы в городе Одесса, в Днепропетровской и Харьковской областях. В регионах работают сирены воздушной тревоги. Информации о разрушениях на данный момент нет.
Вечером пятницы взрывы уже происходили в Одессе. Кроме того, прилеты были замечены на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Под ударом оказался административный центр региона город Запорожье.
По состоянию на 2:15 10 июня, воздушная тревога была объявлена в семи украинских областях. Опасность взрывов наблюдается в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.