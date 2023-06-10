Вооруженные силы Украины начали новое масштабное контрнаступление в Запорожской области. Информацию об этом сообщил источник в интервью «Известиям».
Украинская армия предпринимает попытку наступательной операции на ореховом участке фронта. Сражения там идут на протяжении двух последних дней. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ используют тяжелые виды вооружения на передовой.
Кроме этого, боевики киевского режима производят переброску бронетехники и живой силы на минимальном удалении от линии боевого соприкосновения. Вооруженные силы России находятся на своих позициях в полной боевой готовности, отметил Рогов.