С Новым Годом!

Байден не смог выговорить название округа в Северной Каролине

Политика
Байден не смог выговорить название округа в Северной Каролине

Президент США Джо Байден споткнулся, но на этот раз о целый округ в штате Северная Каролина. Политик не смог произнести приветственную речь, в которой содержалось название округа Эджком.

По Сети моментально разлетелось видео конфуза американского президента. На этот раз глава Белого дома не упал в прямом смысле слова, однако запнуться у него все-таки получилось. У политика не получилось переиграть эту неудачу в шутку, поэтому он просто извинился перед присутствующими.

В прошлый раз трудности с произношением слов у Байдена случились 18 мая. Тогда президент Соединенных Штатов не смог выговорить аббревиатуру AANHPI.

#байден #США #северная каролина #Эджком