Байден не смог выговорить название округа в Северной Каролине

Президент США Джо Байден споткнулся, но на этот раз о целый округ в штате Северная Каролина. Политик не смог произнести приветственную речь, в которой содержалось название округа Эджком.
По Сети моментально разлетелось видео конфуза американского президента. На этот раз глава Белого дома не упал в прямом смысле слова, однако запнуться у него все-таки получилось. У политика не получилось переиграть эту неудачу в шутку, поэтому он просто извинился перед присутствующими.
В прошлый раз трудности с произношением слов у Байдена случились 18 мая. Тогда президент Соединенных Штатов не смог выговорить аббревиатуру AANHPI.