Байден не смог выговорить название округа в Северной Каролине

По Сети моментально разлетелось видео конфуза американского президента. На этот раз глава Белого дома не упал в прямом смысле слова, однако запнуться у него все-таки получилось. У политика не получилось переиграть эту неудачу в шутку, поэтому он просто извинился перед присутствующими.