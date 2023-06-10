Глава минобороны Италии Крозетто усомнился в результативности летнего контрнаступления ВСУ

Результат летнего контрнаступления украинской армии предсказать невозможно, поскольку ВС РФ создали мощную линию обороны. Такое заявление сделал глава министерства обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью с журналистом Бруно Веспой.
Министр отметил, что российские войска значительно превосходят ВСУ по числу военнослужащих, количеству техники и вооружений. В связи с этим желание Киева вернуть контроль над утраченными областями видится неоднозначным.
«Эта украинская попытка вернуть территории полна вопросов и неопределенности», – сказал Крозетто.
Самый легкодостижимый вариант установления мира, по его мнению, это убедить Россию, что победа невозможна. Именно в этом заключается смысл военной поддержки Украины со стороны Запада, заключил политик.