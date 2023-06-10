Politico: российская армия благополучно отбивает контрнаступление ВСУ

Российская армия благополучно отбивает контрнаступление ВСУ, которое однозначно станет тяжелой операцией для Киева. Такую точку зрения приводит американское издание Politico.
Авторы материала отметили, что в Сети все чаще публикуются кадры, на которых запечатлены украинские танки Leopard, предварительно, задействованные в контрударе украинских войск. Кроме того, существуют свидетельства массового уничтожение американских БМП Bradley, поставленных Киеву в рамках военной помощи Запада.
«Война не будет легкой для Украины, а Россия на данный момент с некоторым успехом отражает контрнаступление», – говорится в статье.
Президент России Владимир Путин ранее комментировал контрнаступление ВСУ. По его словам, Украина несет колоссальные потери личного состава, ответственность за которое ложится на киевское руководство.