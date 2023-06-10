Politico: российская армия благополучно отбивает контрнаступление ВСУ

Авторы материала отметили, что в Сети все чаще публикуются кадры, на которых запечатлены украинские танки Leopard, предварительно, задействованные в контрударе украинских войск. Кроме того, существуют свидетельства массового уничтожение американских БМП Bradley, поставленных Киеву в рамках военной помощи Запада.