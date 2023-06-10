«Страна»: несколько взрывов прогремели в Запорожье

Несколько взрывов прогремели на подкнотрольной Киеву территории Запорожской области. Удары раздались в административном центре региона городе Запорожье, пишет украинское издание «Страна».
По информации онлайн-карты для оповещения граждан от минцифры Украины, сирены воздушной тревоги сработали еще в ряде регионов страны. Опасность ударов наблюдается в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях.
Российские войска наносят удары по критической военной и гражданской инфраструктуре Украины с 10 октября прошлого года. Эта мера стала ответом на, в том числе подрыв Крымского моста.