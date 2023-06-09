Шхагошев: обвинениями России в спонсорстве терроризма США отводят подозрения от себя

Соединенные Штаты пытаются принять законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма лишь для того, чтобы отвести подозрения от себя. Об этом РИА Новости заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
По его мнению, участие Вашингтона в зарождении, развитии и существовании терроризма сегодня известно абсолютно всем. Теперь же США просто пытаются использовать информационные технологии и направить поток общественного обсуждения в другое русло.
Однако спонсирование терроризма – не единственная заслуга Вашингтона, считает Шхагошев. Депутат уверен, что США несут ответственность за все военные конфликты в современной истории.