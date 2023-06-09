Президент Украины Владимир Зеленский должен предоставить объяснения, почему оружие НАТО применялось украинскими диверсантами в Белгородской области. Обозреватель Беньямин Хирш в своей статье для Der Tagesspiegel подчеркнул, что лидер страны не может игнорировать доклады, утверждающие использование западного оружия во время нападения.