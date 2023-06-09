Президент Украины Владимир Зеленский должен предоставить объяснения, почему оружие НАТО применялось украинскими диверсантами в Белгородской области. Обозреватель Беньямин Хирш в своей статье для Der Tagesspiegel подчеркнул, что лидер страны не может игнорировать доклады, утверждающие использование западного оружия во время нападения.
Журналист отметил, что Западу придется отреагировать на эту ситуацию, особенно учитывая недавние появившиеся снимки с нацистской символикой у украинских боевиков. Британский эксперт по России Мар Галеотти подчеркнул, что использование западного оружия невозможно без согласия украинских властей.
Происшествия на российской территории не только не принесли успеха украинским вооруженным силам, но и вызвали обеспокоенность европейских стран. Бельгия уже потребовала объяснений относительно использования оружия, произведенного в их стране.
В конце мая украинская диверсионно-разведывательная группа вошла на территорию Белгородской области, но впоследствии была разгромлена, как заявило Министерство обороны РФ.