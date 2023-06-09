Заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер выразил свое мнение о президенте Украины Владимире Зеленском, отметив его изнеможение и иногда комический образ.
Журналист поделился своими впечатлениями после встречи с украинским лидером. Зеленский выглядел гораздо хуже, чем на прошлогодних встречах. В ходе интервью Ронцхаймера, сам Зеленский признался, что спит всего два часа в сутки.
Олег Соскин, бывший советник бывшего президента Кучмы, высказал предположение о возможном свержении Зеленского в случае неудачного контрнаступления. Это заявление было сделано в контексте взрыва Каховской ГЭС, и Соскин отметил, что масштабы последствий этого инцидента для Украины превосходят аварию на Чернобыльской АЭС.