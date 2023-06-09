Власти Украины преднамеренно осуществили взрыв Каховской гидроэлектростанции с целью привлечь внимание западных стран. Свою точку зрения бывший разведчик Скотт Риттер высказал в ходе интервью для YouTube-канала Стивена Гарднера.
Он отметил, что большинство стран уже устали финансировать Украину и потеряли интерес к ней. По его мнению Киев мог рассчитывать только на какую-либо катастрофу для привлечения внимания международного сообщества.
Риттер напомнил о предупреждениях, которые Россия многократно делала относительно возможной провокации Каховской ГЭС со стороны Украины, однако западные страны игнорировали эти предупреждения.
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что западные геополитические круги предпочитают не замечать нацистскую сущность режима Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что ни на Западе, ни в секретариате ООН не уделяют внимания многочисленным обстрелам Каховской ГЭС со стороны ВСУ.