«Они отказались от этих мероприятий»: Пригожин сообщил о попытках завербовать военных для съемок компрометирующих ЧВК «Вагнер» видео в зоне СВО

Россияне не стали принимать участие в съемках дискредитирующих роликов о ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил основатель военной компании Евгений Пригожин, чьи слова привел Telegram-канал его пресс-службы.
По появившимся данным, в зоне СВО действуют неизвестные люди, которые предлагают денежное вознаграждение за участие в создании фейков об «оркестре». Бойцам других подразделений предлагают одеться в форму «музыкантов» и совершать на видео различные бесчинства. Пока достоверно неизвестно, кто стоит за организацией подобных мероприятий, но Пригожин не исключает, что это могли быть украинские силовики.
«Считаю необходимым заявить: сегодня из многих точек, в том числе отдаленных от Бахмута, поступила информация из различных воинских подразделений, где неравнодушные к ЧВК "Вагнер" люди сообщали, что по линии соприкосновения проезжают группы людей, которые предлагают за деньги переодеться военнослужащим и бойцам других подразделений в мультикам с нашивками ЧВК "Вагнер" и снять компрометирующие ЧВК "Вагнер" ролики», – сказал он.
Глава «оркестра» подчеркнул, что никто из россиян не пошел на этот шаг. Он также выразил надежду, что его слова станут «прививкой» от недоброжелателей, которые пытаются очернить ЧВК «Вагнер».