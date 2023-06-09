«Они отказались от этих мероприятий»: Пригожин сообщил о попытках завербовать военных для съемок компрометирующих ЧВК «Вагнер» видео в зоне СВО

По появившимся данным, в зоне СВО действуют неизвестные люди, которые предлагают денежное вознаграждение за участие в создании фейков об «оркестре». Бойцам других подразделений предлагают одеться в форму «музыкантов» и совершать на видео различные бесчинства. Пока достоверно неизвестно, кто стоит за организацией подобных мероприятий, но Пригожин не исключает, что это могли быть украинские силовики.