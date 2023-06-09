Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, включая нарушение закона о секретных материалах

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп столкнулся с 38 обвинениями, включающими нарушение закона о хранении секретных материалов, относящихся к национальной безопасности. Об этом говорится в судебных документах.
Предыдущие отчеты сообщали, что американские власти планировали предъявить Трампу обвинения по семи пунктам, связанным с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию.
Несмотря на обвинения, сам Трамп продолжает настаивать на своей невиновности. Он также напомнил об обнаружении «1850 коробок» секретных материалов в доме и офисе нынешнего главы государства Джо Байдена, предположительно, находившихся там, когда он еще не занимал должность президента.