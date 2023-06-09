Владимир Путин был разочарован, что Инала Тасоева засудили в финале ЧМ по дзюдо

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал скандал с участием дзюдоиста Инала Тасоева на прошедшем чемпионате мира в Дохе.
Путин заявил, что следил за чемпионатом мира 2023 года по дзюдо, который проходил в Дохе. Об этом глава государства рассказал в ходе визита в Академию единоборств 9 июня.
Путин заявил, что был расстроен решением судей присудить победу французу Тедди Ринеру, соперником которого по финалу являлся россиянин Тасоев. При этом глава государства отдал должное руководству Международной федерации дзюдо (IJF), признавшей победу спортсмена из РФ. По мнению Путина, такими решениями организация поднимает свой престиж.