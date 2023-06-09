Создатели ЯRUS предложили пользователям оценить функцию «очистки» ленты от ненужного контента

Каждому пользователю удобнее пользоваться приложением и просматривать ленту при наличии фильтров, позволяющих «отсеивать» ненужный контент. Теперь такой функцией обзавелась и платформа ЯRUS.
Блогеры обрели возможность настроить ленту по собственным интересам благодаря волшебной кнопке «Не интересно». С ее помощью искусственный интеллект анализирует интересы человека и использует эти сведения для формирования предпочтительного контента.
«Это полезный инструмент, способствующий персонализации и позволяющий сделать пребывание в социальной сети как можно более увлекательным и приятным», — рассказал менеджер по продукту ЯRUS Валерий Коляда.
На данный момент нововведения коснулись лишь приложения на базе Android. В скором времени ожидается усовершенствование веб-версии и на iOS.