Зарубежные компании видят возможности для развития на российском рынке

Респондентами стали топ-менеджеры, представляющие 93 компании. Порядка 26% из них — работники немецких предприятий. 58% участников опроса оценили риск закрытия своего дела в России как низкий, 13% — как высокий. При этом 76% опрошенных отметили возможности развития в РФ, шансы занять новые ниши и увеличить клиентскую базу на фоне снижения конкуренции на рынке страны.