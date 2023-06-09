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Зарубежные компании видят возможности для развития на российском рынке

Экономика
Зарубежные компании видят возможности для развития на российском рынке

Многие компании из Европы видят перспективы развития на российском рынке, несмотря на западные санкции и нестабильность экономики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса Ассоциации европейского бизн6еса (АЕБ).

Респондентами стали топ-менеджеры, представляющие 93 компании. Порядка 26% из них — работники немецких предприятий. 58% участников опроса оценили риск закрытия своего дела в России как низкий, 13% — как высокий. При этом 76% опрошенных отметили возможности развития в РФ, шансы занять новые ниши и увеличить клиентскую базу на фоне снижения конкуренции на рынке страны.

АЕБ — это независимая некоммерческая организация, в которую входит более пяти сотен компаний.

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