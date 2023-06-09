Испания не смогла по-настоящему отказаться от российского газа

Правительство Испании часто заявляло о необходимости отказаться от газа из России, но именно РФ стала одной из трех стран, поставивших наибольшие объемы топлива Мадриду по итогам апреля 2023 года. Такой информацией делится La Razón.
Так, в текущем году Россия экспортировала в Испанию вдвое больше энергоносителей, чем за весь 2022-й. В апреле объемы поставок природного голубого топлива дошли до 6513 ГВт·ч, и так Россия стала третьей в рейтинге поставщиков газа в страну после Алжира (10 247 ГВт·ч) и Соединенных Штатов (8343 ГВт·ч).
Заместитель председателя правительства и министр по вопросам экологического перехода Испании Тереза Рибера ранее призвала местные предприятия не покупать российский газ, но закупки сырья не прекратились.