«Спасибо, парни»: Пригожин поздравил российских военнослужащих с уничтожением украинских «Леопардов» на Запорожском направлении

Пригожин подчеркнул, что бойцы 58-й армии успешно уничтожили танки Leopard, поставленные Украине странами Запада. Соответствующая информация в настоящее время активно распространяется в СМИ и социальных сетях. Также он отдельно отметил вклад артиллеристов, наносивших удары по противнику, и летчиков Воздушно-космических сил России, оказывавших поддержку мотострелкам с воздуха.