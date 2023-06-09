«Спасибо, парни»: Пригожин поздравил российских военнослужащих с уничтожением украинских «Леопардов» на Запорожском направлении

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к военнослужащим российской 58-й общевойсковой армии. Он поздравил их с успешным уничтожением техники Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.
Пригожин подчеркнул, что бойцы 58-й армии успешно уничтожили танки Leopard, поставленные Украине странами Запада. Соответствующая информация в настоящее время активно распространяется в СМИ и социальных сетях. Также он отдельно отметил вклад артиллеристов, наносивших удары по противнику, и летчиков Воздушно-космических сил России, оказывавших поддержку мотострелкам с воздуха.
«Хочу поздравить от себя лично и от коллектива ЧВК "Вагнер", от бойцов и от командиров, поздравить тех, кто на Запорожском направлении уничтожал технику противника — те самые "Леопарды", которые сейчас широко расходятся в СМИ и социальных сетях. Спасибо, парни! Молодцы!» — заявил он в аудиосообщении, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».
Вместе с тем основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что впереди военнослужащих ждет много работы. Она направлена на возвращение «былой славы российской армии и блеска русскому оружию», подытожил он.