Подоляка указал на страх ВСУ перед российской обороной на Запорожском направлении

Украинские военные испугались обороны, которую выстроили российские войска перед контрнаступлением ВСУ, а неудачи первых атак вызывают бешенство у киевского режима. Об этом рассказал военный блогер Юрий Подоляка.
Сообщается, что речь идет об обороне ВС РФ на Запорожском направлении фронта. По словам эксперта, структура российской обороны стала фактором страха для украинского командования.
«Они понимают, что проломить ее просто так будет очень сложно – и это их действительно пугает. Не исключаю, что в ближайшее время противник попытается найти другие места для прорыва, понимая, что здесь их не ждет ничего хорошего», — добавил Подоляка.
Кроме того, он указал на работу средств радиоэлектронной борьбы российской армии, из-за которых ВСУ почти не используют беспилотники, однако в то же время ВС РФ активно применяет боевые и разведывательные дроны.