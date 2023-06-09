Вторым претендентом на кандидата в мэры Москвы от «Единой России» стал Петр Толстой

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой стал вторым претендентом на выдвижение кандидатом для участия в предвыборной гонке за пост мэра Москвы. Соответствующей информацией поделился зампред фракции «Единая Россия» Виктор Селиверстов.
Напомним, московское отделение ЕР приняло решение выдвинуть двух человек для участия в выборах. Первым в списке значится действующий глава столичной администрации Сергей Собянин.
«Список на президиуме регионального политического совета сформирован, в него включены два кандидата», — сказал Селиверстов.
Голосование состоится осенью 2023 года. Граждане могут сделать свой выбор в период с 8 по 10 сентября.