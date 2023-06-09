Вторым претендентом на кандидата в мэры Москвы от «Единой России» стал Петр Толстой

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой стал вторым претендентом на выдвижение кандидатом для участия в предвыборной гонке за пост мэра Москвы. Соответствующей информацией поделился зампред фракции «Единая Россия» Виктор Селиверстов.