Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Анкары.
Напомним, это первый контакт дипломатов после смены правительства страны президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора глава российского МИД поздравил собеседника с новой должностью.
«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым», — сказано в сообщении.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства обвинил Запад в игнорировании преступлений со стороны Украины. По его словам, политики предпочитают закрывать глаза на нацистскую сущность киевского режима.