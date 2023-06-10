Цены на продукты вынуждают власти Франции оказывать давление на производителей

Правительство Франции добилось от крупных производителей продуктов питания снижения цен на ассортимент. Об этом сообщили журналисты британского издания The Guardian.
Французский министр финансов Брюно Ле Мэр заявил, что власти достигли соглашения в этой части с 75 компаниями. Чиновник подчеркнул, что на определенные категории продуктов цены снизятся от 2% до 10%.
«Уже в июле цены на определенные продукты пойдут вниз», — пообещал он.
Ле Мэр добавил, что правительство введет санкции против предпринимателей, которые «не соблюдают правила».
Журналисты отметили, что высокий уровень инфляции, а соответственно и рост цен на продукты был зафиксирован сразу же после введения антироссийских санкций и последующего роста стоимости энергоносителей.
Опасения по поводу распространения феномена «инфляции жадности», предполагающего сознательное увеличение стоимости, несмотря на снижение расходов, побудили антимонопольные органы по всей Европе принять срочные меры. Так, британский канцлер Джереми Хант встретился с производителями продуктов питания, чтобы «обуздать» рост цен на фоне продуктовой инфляции, достигшей 17%.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ввел обязательное снижение цен на некоторые категории основных продуктов питания. Париж же согласовал «антиинфляционный квартал» с крупными сетями супермаркетов, чтобы сохранить цены на товары первой необходимости. Срок действия соглашения истекает в начале июня, но французское правительство заверило, что планирует продлить данную меру на все лето.
Обозреватели The Guardian, ссылаясь на данные статистического агентства Insee, отметили, что в первом квартале 2023 года пищевая промышленность Франции увеличила свою прибыль на 15% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
Ранее журналисты агентства Bloomberg заявили, что часть стран Евросоюза выступает за смягчение санкционного режима в отношении России. Отмечается, что такой подход разделяют Германия и Франция.