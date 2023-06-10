Цены на продукты вынуждают власти Франции оказывать давление на производителей

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ввел обязательное снижение цен на некоторые категории основных продуктов питания. Париж же согласовал «антиинфляционный квартал» с крупными сетями супермаркетов, чтобы сохранить цены на товары первой необходимости. Срок действия соглашения истекает в начале июня, но французское правительство заверило, что планирует продлить данную меру на все лето.