Коллективный Запад предпочитает не замечать нацистскую сущность режима украинского президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
По словам главы внешнеполитического ведомства, ни на Западе, ни в секретариате Организации Объединенных Наций никто не вспоминает о многократных обстрелах Каховской гидроэлектростанции со стороны Вооруженных сил Украины.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова строкой из песни российской певицы Татьяны Булановой ответила на призыв пресс-секретаря Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренса провести независимое расследование по Каховской гидроэлектростанции.