Собянин будет участвовать в выборах мэра Москвы в качестве кандидата от «Единой России»

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин примет участие в гонке за должность главы столичной администрации в качестве кандидата от партии «Единая Россия». Такой информацией поделился секретарь Генерального совета политсилы Андрей Турчак.
По словам политического деятеля, решение баллотироваться от ЕР возложило большую ответственность не только на чиновника, но и на всех членов партии и страну в целом.
«В этом году Сергей Семенович идет на выборы как кандидат от "Единой России"», — сказал он.
Соответствующие сведения Турчак озвучил в рамках выступления на XXVlll конференции московского городского отделения партии.