Блинкен может встретиться с Си Цзиньпином 18 июня

Стало известно о планах государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена на ближайшее время. О них рассказали журналисты, ссылаясь на источник, близкий к обстоятельствам.
По данным СМИ, госсекретарь может встретиться с китайским председателем Си Цзиньпином 18 июня. Также возможны переговоры между Блинкеном и главой внешнеполитического ведомства КНР Цинь Ганом.
Ранее обозреватели Handelsblatt указали на глубокий символизм в первой зарубежной встрече Си Цзиньпина после пандемии с президентом РФ Владимиром Путиным.