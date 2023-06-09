Олигархов смоет: Вакаров испугался ответа РФ после удара Киева по Каховской ГЭС

По его словам, украинское руководство, которое организовало подрыв дамбы, не рассматривало возможность ответного удара со стороны Москвы. Он пояснил, что масштаб угрозы для украинской столицы можно понять только с высоты: множество городов и населенных пунктов Киевской области весной испытывают проблемы выхода рек из берегов, уточнил эксперт.