Олигархов смоет: Вакаров испугался ответа РФ после удара Киева по Каховской ГЭС

Россия способна ответить Украине на уничтожение Каховской ГЭС прямо в ее столице. Такое заявление сделал политолог Василь Вакаров.
По его словам, украинское руководство, которое организовало подрыв дамбы, не рассматривало возможность ответного удара со стороны Москвы. Он пояснил, что масштаб угрозы для украинской столицы можно понять только с высоты: множество городов и населенных пунктов Киевской области весной испытывают проблемы выхода рек из берегов, уточнил эксперт.
«Если ударить по плотине, то там, где я живу, ничего не останется – все смоет. Но это только часть. Печерка [Печерский район – прим. ред.] может сохраниться – а все остальное вниз по течению, Петра Алексеевича [Порошенко] и очень многих олигархов смоет», — сказал он.
Ситуация усугубляется износом Киевской гидроаккумулирующей станции, обратил внимание Вакаров. Данная проблема уже давно использовалась в политических дебатах.
«Когда на Украине идут выборы, особенно в Верховную раду, всегда так или иначе торпедируется тема, что может взорваться Киевская ГЭС, и дамба рухнет. Самая большая проблема в том, что экологи еще до боевых действий критиковали любое правительство, говоря, что деньги на капитальный ремонт и вообще содержание этой дамбы недостаточны. А [президент Украины Владимир] Зеленский об этом не думает», — резюмировал политолог.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что после уничтожения Каховской ГЭС подразделения украинской армии начали строительство фортификаций на правом берегу Днепра. По его мнению, ВСУ перешла в глухую оборону.