Американские власти неспроста выдвигают диаметрально противоположные версии теракта на «Северных потоках». При помощи такой хитрости США пытаются избежать наказания за диверсию, уверены авторы издания The Daily Reckoning.
Журналисты напомнили, что после подрыва газовых магистралей Вашингтон одним из первых обвинил в произошедшем Россию. По версии Соединенных Штатов, Москва сама «уничтожила» трубопроводы, которые приносили ей многомиллиардную прибыль. Спустя некоторое время западные СМИ принялись продвигать другое описание событие, в котором начали фигурировать украинские диверсанты. Они якобы действовали самостоятельно, а не исполняли указаний официального Киева, добавили в прессе.
По мнению авторов, все это сильно походит на хитрость, при помощи которой США хотят отвести от себя подозрения. Перевод материала предоставила «ПолитРоссия».
«Правительство Соединенных Штатов либо само осуществило подрыв трубопровода, либо напрямую замешано в самом масштабном акте экологического терроризма, когда-либо совершенном. Который одновременно был военным актом против главного союзника по НАТО», — констатировали журналисты.
Схожего мнения придерживается и американский журналист Сеймур Херш. По его мнению, диверсию организовал Вашингтон.