Журналисты напомнили, что после подрыва газовых магистралей Вашингтон одним из первых обвинил в произошедшем Россию. По версии Соединенных Штатов, Москва сама «уничтожила» трубопроводы, которые приносили ей многомиллиардную прибыль. Спустя некоторое время западные СМИ принялись продвигать другое описание событие, в котором начали фигурировать украинские диверсанты. Они якобы действовали самостоятельно, а не исполняли указаний официального Киева, добавили в прессе.