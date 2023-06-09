Усталость и раздражение: украинские беженцы больше не вызывают симпатии у европейцев

Запад все больше устает от украинских мигрантов из-за их праздного образа жизни. Такой вывод сделал экономист Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.
По его словам, поведение беженцев с Украины раздражает жителей европейских стран.
«Украинцы получают выплаты за счет принимающих государств, и это раздражает местную публику, которая не понимает, почему она должна работать, платить налоги, а кто-то приезжает и уже продолжительное время ничего не делает. <…> Скандалы часто бывают. Украинцы привыкли к тому, что им все должны и все обязаны», — сказал он.
Аналитик также подчеркнул, что изменения в отношении украинских беженцев становятся все более заметными. Первоначальная «эйфория» закончилась, и помощь «сошла до символической поддержки».
«Многие страны стали требовать помощи от ЕС: если Европа хочет продолжать такую политику, то должна финансировать соответствующие программы. ЕС не очень-то торопится выделять деньги, а сами страны из своих бюджетов это делают без особой радости», – резюмировал Дудчак.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз укреплять границы из-за массового наплыва мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Политик заметил, что миграционная политика будет одним из ключевых вопросов предстоящего саммита ЕС.