«Единый клан, который нацелен на расхищение и на уничтожение нашей родины»: Пригожин рассказал, как бюрократы вредят России

Предприниматель ответил на запрос Telegram-канала «Тринадцатый». По словам администраторов ресурса, их сняли с эфира Первого канала без объяснения причин при попытке дать комментарий о ситуации на Каховской ГЭС. Они попросили Пригожина объяснить, отходит ли телевидение на второй план. Основатель «оркестра» согласился с этим мнением, заявив, что телевидение тщательно фильтрует информационную повестку. По его мнению, в текущих условиях именно Telegram-каналы и социальные сети могут помочь добиться справедливости и решить проблему с «обленившимися бюрократами».