«Единый клан, который нацелен на расхищение и на уничтожение нашей родины»: Пригожин рассказал, как бюрократы вредят России

Некоторые чиновники безразлично относятся ко многим проблемам, волнующим обычных россиян. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, «обленившиеся бюрократы» наносят вред России.
Предприниматель ответил на запрос Telegram-канала «Тринадцатый». По словам администраторов ресурса, их сняли с эфира Первого канала без объяснения причин при попытке дать комментарий о ситуации на Каховской ГЭС. Они попросили Пригожина объяснить, отходит ли телевидение на второй план. Основатель «оркестра» согласился с этим мнением, заявив, что телевидение тщательно фильтрует информационную повестку. По его мнению, в текущих условиях именно Telegram-каналы и социальные сети могут помочь добиться справедливости и решить проблему с «обленившимися бюрократами».
«Я считаю, что, несмотря на заперты и несмотря на гонения, все, что не вредит России, мы должны выдавать в эфир и мы должны давать людям правду», — заявил он в аудиосообщении, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».
По словам бизнесмена, бюрократам безразличны вопросы, волнующие простых россиян. Это обусловлено тем, что они могут собрать чемоданы и улететь в другие страны. Главной целью таких чиновников Пригожин считает уничтожение России.
«Бюрократы – это единый клан, который нацелен на расхищение и на уничтожение нашей родины. И поэтому я считаю, что вы делаете абсолютно все правильно», — заявил он.
Евгений Пригожин ранее заявил о необходимости бороться с бюрократией и умалчиванием проблем в России. По его мнению, бюрократия порождает две другие крупные проблемы — коррупцию и казнокрадство.