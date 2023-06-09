Спикер ВВС Украины Игнат: ВКС РФ начали применять новую тактику ракетных ударов

Российские войска минувшей ночью использовали новую ракетную тактику. Об этом рассказал представитель ВВС Украины Юрий Игнат.
По его словам, выпущенные ракеты были запрограммированы «наматывать круги вокруг города», а беспилотники использовались для истощения боезапаса и изучения слабых мест противовоздушной обороны Украины.
Игнат добавил, что российские военные пытаются ввести в заблуждение расчеты ПВО Украины, когда выпускают снаряды в одном направлении, а потом меняют его и возвращаются туда, куда летели изначально.