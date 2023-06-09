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Страны Евросоюза согласовали первые контракты в рамках совместной закупки газа

Экономика
Страны Евросоюза согласовали первые контракты в рамках совместной закупки газа

Страны Евросоюза заключили первые контракты по закупкам газа, передает ТАСС. Издание ссылается на сообщение замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича на брифинге по итогам первой серии тендеров.

Совместные закупки топлива ранее разрабатывались в качестве механизма, который должен был стать ответом на повышение цен в регионе. Он был призван монополизировать потребительский рынок в европейской энергетике.

Таким образом Еврокомиссия кардинально изменила свой подход к проблеме газовых рынков по сравнению с периодом антимонопольного расследования против «Газпрома».

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