Президент России Владимир Путин сообщил о плачевном состоянии украинской армии на фронте. Лидер страны заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли поставленных целей.
Глава государства отметил, что о начале наступательных действий противника говорит использование стратегических резервов.
«Украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей — благодаря мужеству российских солдат, правильной организации войск», — сказал Путин.
Президент РФ сообщил, что в последние дни у ВСУ несут колоссальные потери, которые превышают «классический» показатель.