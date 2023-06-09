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Путин сообщил, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном участке фронта

Украина
Путин сообщил, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном участке фронта

Президент России Владимир Путин сообщил о плачевном состоянии украинской армии на фронте. Лидер страны заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли поставленных целей.

Глава государства отметил, что о начале наступательных действий противника говорит использование стратегических резервов.

«Украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей — благодаря мужеству российских солдат, правильной организации войск», — сказал Путин.

Президент РФ сообщил, что в последние дни у ВСУ несут колоссальные потери, которые превышают «классический» показатель.

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