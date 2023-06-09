В Казани завели дело из-за аварийного здания в новом ЖК

Сотрудники прокуратуры Кировского района Казани возбудили административное дело по факту обнаружения аварийного здания в новом ЖК «Евразия». Об этом заявил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Имеется в виду дом №7а на ул. Базарной, сообщает «Реальное время». Здание признали аварийным и отдали под снос еще в 2014 году. Демонтировать объект начали в 2020 году, при этом в исполкоме Казани уверяют, что разбором дома занимаются «неустановленные лица». По словам местных жителей, сначала работники убрали из дома весь металл, а потом частично разобрали постройку. В итоге на территории ЖК остались пара стен и груда обломков.
Обязанность обеспечить безопасность жителей, проходящих возле постройки, возложили на администрацию Кировского и Московского районов столицы РТ. Но опасные конструкции фасада так и не демонтировали, а строение не огородили забором.
В отношении замглавы администрации Кировского и Московского районов возбудили административное дело по ч. 1 ст.3.6 КоАП РТ. Материалы направили на рассмотрение в Административную комиссию Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов исполкома Казани.