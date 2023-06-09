В Казани завели дело из-за аварийного здания в новом ЖК

Имеется в виду дом №7а на ул. Базарной, сообщает «Реальное время». Здание признали аварийным и отдали под снос еще в 2014 году. Демонтировать объект начали в 2020 году, при этом в исполкоме Казани уверяют, что разбором дома занимаются «неустановленные лица». По словам местных жителей, сначала работники убрали из дома весь металл, а потом частично разобрали постройку. В итоге на территории ЖК остались пара стен и груда обломков.