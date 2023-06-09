Непосильная задача: США перешли определенную грань в украинском конфликте

Смолин считает, что данная фраза была больше направлена на внутреннюю публику, чтобы получить дополнительные очки на предстоящих выборах в 2024 году. Однако под влиянием такой риторики американское общество может изменить отношение к украинскому конфликту, уверен аналитик.