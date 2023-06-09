Непосильная задача: США перешли определенную грань в украинском конфликте

Слова кандидата в президенты Соединенных Штатов Роберта Кеннеди-младшего о «превращении Украины в скотобойню» могут оказать влияние на американское общество. Такой вывод сделал кандидат исторических наук, политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik.
«Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа», — заявил американский политик.
Смолин считает, что данная фраза была больше направлена на внутреннюю публику, чтобы получить дополнительные очки на предстоящих выборах в 2024 году. Однако под влиянием такой риторики американское общество может изменить отношение к украинскому конфликту, уверен аналитик.
«Американцы всегда были чувствительны к большим потерям. На Украине гражданское население действительно подвергается очень тяжелой обструкции со стороны ВСУ. И здесь чувствительность американского общества может нарастать», – пояснил Смолин.
Политолог добавил, что с нарастанием напряжения в предвыборной гонке американские политики будут все чаще использовать данный сюжет ради зарабатывания политических очков.
«Количество жертв этого конфликта, по инициативе США, очень велико и продолжает увеличиваться, а американцы вкладываются в это дело очень серьезно, причем деньгами налогоплательщиков, что должно очень быстро в Америке перестать быть интересным», – резюмировал он.
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