Пригожин выразил поддержку беспокоящимся о национальных ценностях гражданам Чехии и Словакии

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил поддержку гражданам Чехии и Словакии, которые беспокоятся о суверенитете и национальных ценностях своих стран.
По его словам, надо беспощадно бороться с финансово-политическими структурами Запада, пытающимися размыть национальные ценности суверенных народов. Пригожин подчеркнул, что готов поддерживать нового президента Чехии, если он готов отстаивать интересы своих граждан.
«Но раз я стал популярен в Чехии, то я готов плечом к плечу встать с тем, кто может повести чешский народ в борьбе за национальные ценности, и приложить все усилия, чтобы чехи могли ему доверять. Тем более что Россия и Чехия были братскими народами многие-многие лета, и лишь корысть Запада и усилия НАТО нас на время отдалили», цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее создатель ЧВК «Вагнер» отреагировал на проведенный в Чехии опрос о выдвижении его на пост президента страны. Пригожин признался, что не стал бы баллотироваться, если бы представилась такая возможность.