Украинцы должны встать против киевского режима на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.
По его словам, граждане Украины могуть начать «освободительную войну». Об этом Шеремет рассказал в процессе общения с корреспондентом РИА Новости.
«Украинскому народу пора обратить весь свой гнев и оружие против террористического киевского режима», — подчеркнул депутат.
Ранее сообщалось, что Молдавию ведут по пути Украины. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.