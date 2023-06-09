С Новым Годом!

Депутат Шеремет призвал украинцев встать против киевского режима

Политика
Депутат Шеремет призвал украинцев встать против киевского режима

Украинцы должны встать против киевского режима на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, граждане Украины могуть начать «освободительную войну». Об этом Шеремет рассказал в процессе общения с корреспондентом РИА Новости.

«Украинскому народу пора обратить весь свой гнев и оружие против террористического киевского режима», — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что Молдавию ведут по пути Украины. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

#шеремет #украинцы #киевский режим