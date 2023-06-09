NetEase: каверзный вопрос Захаровой по Каховской ГЭС вскрыл некомпетентность генсека ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поставила под сомнение компетентность генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, задав ему неудобный вопрос об атаке на Каховскую ГЭС. Об этом пишут журналисты китайского издания NetEase.
На днях российский дипломат поинтересовалась, какие действия международная организация предприняла для того, чтобы помешать планам Украины разрушить Каховскую ГЭС. О риске такого развития событий Москва предупреждала ранее.
Так, в частности, еще 21 октября 2022 года постпред России при ООН Василий Небензя направил Гутеррешу письмо о намерении Киева атаковать станцию Каховской ГЭС. В этой связи Захарова задала генсеку конкретный вопрос: «Что было сделано?»
«Вопрос [Захаровой] очень своевременный и очень необходимый. Гутерреш действительно очень некомпетентен, и ему пора уходить! Несомненно, что этот человек принадлежит к той же группе людей, которая взорвала газопровод “Северный поток”», — отреагировали авторы статьи.
По их мнению, нынешний генсек ООН является худшим руководителем международной организации за всю историю ее существования. При этом Мария Захарова у китайских экспертов, напротив, вызывает восхищение, поскольку сочетает в себе талант, интеллект, властность и твердость характера.
Ранее официальный представитель МИД отреагировала на очередные санкции США в отношении России. Под ограничения попала керамическая фирма Perki Julleuchter в Калуге. Захарова посчитала, что это станет лучшей коммерческой рекламой для компании.