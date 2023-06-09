Украинские власти готовы пойти на радикальные методы, чтобы западные страны продолжали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Такой вывод в личном блоге сделала журналист Анна Ван Денски, передает издание «ПолитРоссия».
Обозреватель предложила рассмотреть недавнюю атаку на Каховскую ГЭС в более широком контексте взаимоотношений Запада, Украины и России.
«Конфликт разворачивается из-за того, что НАТО расширяется, и Россия этого не принимает. В 2008 году дверь в НАТО для Украины открылась, и эта иллюзия открытой двери остается по сей день. Никакого реального сближения не происходит», — заявила она.
Примером этого, уточнила Ван Денски, может послужить ситуация с поставками западного оружия для украинской армии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что это приближает Киев к стандартам Североатлантического альянса. Однако журналист придерживается иного мнения.
«Ничего подобного не происходит. Столтенберг говорит, что будут помогать [оружием и деньгами – прим. ред.], но никаких юридических гарантий НАТО не предоставляет. Это вызывает панику в правящем классе Украины. Они понимают, что в любой момент, если потребуется переключиться на Тихоокеанский регион, этот “золотой дождь” прекратится», — рассуждает автор статьи.
По ее мнению, руководство Украины хочет получить «счастливый билетик в НАТО», который будет гарантировать киевским властям большой достаток и безопасность. Однако западные страны, прежде всего США, все больше интересуются событиями в Тихоокеанском регионе.
«Они понимают, что эта стрелка компаса движется в другом направлении, уходит от них», — уточнила эксперт.
В долгосрочной перспективе, пояснила журналист, Соединенные Штаты покинут Украину точно так же, как Вьетнам, Афганистан и Ирак. Именно поэтому Киев и пошел на разрушение Каховской ГЭС, чтобы не позволить подобному случиться.
«Происходит агония. Мы будем видеть новые эксцентричные поступки киевских властей. Им нужны гарантии, им нужно стабилизировать ситуацию», — резюмировала обозреватель.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что на территории Европы находятся около 80 тысяч американских военнослужащих, которые входят в состав войск НАТО. Американский лидер подчеркнул, что их цель заключается в поддержке европейских союзников и сдерживании российской «агрессии».